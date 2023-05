Orsi, secondo la provincia di Trento: “Il trasferimento e’ impercorribile”

MeteoWeb

“La Provincia ha ribadito nelle proprie difese la corretta adozione dei provvedimenti in questione, suffragati da ampia ed approfondita istruttoria che suffraga positivamente la scelta effettuata, incompatibile con ogni altra soluzione, anche di trasferimento che non e’ prevista da alcuna fonte normativa e che ad oggi appare impercorribile”. E’ questa la posizione della Provincia Autonoma di Trento tenuta nel corso dell’udienza del consiglio collegiale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Cio’ significa che secondo la Provincia di Trento la traslocazione (trasferimento) degli orsi ‘Jj4’ e ‘Mj5′, unica alternativa alla liberta’ degli esemplari formula dalle associazioni animaliste, non e’ possibile.