Orsi trentini, domani la decisione del Tar: le associazioni animaliste attendono “con fiducia”

“Attendiamo con fiducia le decisioni del Tar di Trento previste per domani”. Così Enpa, Leidaa e Oipa che hanno presentato congiuntamente ricorso contro i decreti del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, esaminati in sede collegiale nell’udienza di oggi. “La discussione è stata molto lunga”, afferma l’avvocato Valentina Stefutti, rappresentante legale delle tre associazioni, “perché i vari ricorsi presentati sono stati trattati uno alla volta e non è non si è proceduto alla loro unificazione”.

“Per quel che riguarda l’orsa JJ4, attualmente reclusa presso la struttura del Casteller, domani il Tar deciderà sulla sospensiva. Siamo convintissimi delle nostre ragioni e del fatto che JJ4 non debba essere uccisa: si tratta, infatti, di una situazione in cui il Pacobace prevede tutt’altro. Speriamo per lei un trasferimento in una struttura ben più adatta del Casteller. Attendiamo con molta fiducia il pronunciamento del Tar di domani”.

“Consapevoli della straordinaria delicatezza ed importanza della vicenda”, aggiungono Enpa, Leidaa e Oipa, “auspichiamo che le decisioni del Tar siano quelle della vita per i due orsi e che il futuro sia costruito diversamente, nel segno della conoscenza degli animali, dell’informazione dei cittadini e della voglia di convivenza con i selvatici”.