Osservatorio europeo della siccità: scatta l’allarme sul 23% del territorio europeo | MAPPA EDO

Edo, ovvero l’Osservatorio europeo della siccità, ha reso noto in data odierna che il 23% del territorio dell’Ue27 è in grave allarme siccità, mentre il 2,2% è in allerta. L’Edo ha esaminato l’attuale situazione nel territorio europeo (compresa la Turchia e la costa africana) nel periodo 11-20 aprile e ha sottolineato come l’assenza di piogge abbia creato un deficit di umidità del suolo in quasi tutta la Spagna, nella Francia del Sud e nell’Italia centro settentrionale (oltre a Sardegna e parte della Sicilia).

Gravi difficoltà sono riscontrate anche su territorio scandinavo e nel nord della Polonia. Situazione difficile anche per gli Stati che si affacciano sul mar Nero e in buona parte della Turchia. Vegetazione sotto stress invece nella parte settentrionale degli Stati africani del Marocco, Algeria e Tunisia.