Palermo, escursionista ferito in piena città: soccorso dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco hanno soccorso un escursionista palermitano rimasto ferito in via Brasca a Palermo, nella zona del ponte Giafar. L’uomo si è fatto male alla gamba e non riusciva più a muoversi. Sono intervenuti i pompieri che lo hanno portato in strada e affidato alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Civico.