Panico sulla nave da crociera Carnival Sunshine: allagati cabine e corridoi | VIDEO

A seguito di una tempesta la nave da crociera Carnival Sunshine si è allagata e il panico si è diffuso tra i passeggeri che hanno postato dei video amatoriali sui social media. Il personale di bordo ha provveduto prontamente all’evacuazione dei passeggeri dopo che l’imbarcazione lunga 273 metri è finita in mezzo a una tempesta che ha colpito la costa della Carolina del Sud. I video mostrano i corridoi allagati, tubi distrutti e porte strappate dai cardini mentre la nave si preparava ad attraccare a Charleston dopo un viaggio di una settimana alle Bahamas. I passeggeri, sani e salvi sono rientrati in porto ma si sono diffuse delle lamentele sul fatto che non abbiano ricevuto notizie per ore dal capitano della nave o dai membri dell’equipaggio, riferiscono i media americani.