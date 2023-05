Gran Bretagna, disegnato un pene gigante sul prato giorni prima della festa dell’incoronazione

MeteoWeb

I residenti e i visitatori dell’esclusivo Royal Crescent di Bath sono rimasti inorriditi nel vedere un “pene gigante” tagliato sul prato pochi giorni prima della festa dell’incoronazione. Sembra che dei burloni abbiano disegnato l’elemento fallico durante la notte, tra lo stupore degli abitanti del luogo che si sono chiesti chi fosse stato. La notizia arriva naturalmente in vista dell’incoronazione del re, prevista per sabato, e della festa che si terrà sul prato del famoso Royal Crescent di Bath. In tutto il Paese si terranno feste in strada per celebrare la storica occasione, con i festoni già appesi e molti ornamenti in vendita nei negozi.

Il Royal Crescent attira ogni anno un gran numero di turisti, molti dei quali ammirano i suoi prati impeccabili e la novità che è stata disegnata è in contrasto con l’ambiente circostante, caratterizzato dalla grandezza georgiana del XVIII secolo. Nel frattempo, la gente spera di scorgere le Frecce Rosse che sabato parteciperanno a uno storico sorvolo di Buckingham Palace e anche i cittadini di vaste zone del sud dell’Inghilterra potrebbero vederle. Più di 60 velivoli militari formeranno un flypast il 6 maggio 2023 e saranno in vigore restrizioni nello spazio aereo sopra il Mare del Nord, l’Anglia orientale e Londra.

Il flypast di sei minuti per l’incoronazione del Re includerà le famose Red Arrows, 16 elicotteri, gli storici Spitfire del RAF Battle of Britain Memorial Flight e il nuovissimo aereo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon della RAF. Jet F-35B Lightning II con equipaggio congiunto della RAF e della RN e aerei da trasporto della Air Mobility Force della RAF. Sarà il primo sorvolo del nuovo aereo Envoy IV CC1 della RAF.