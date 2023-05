Roma, si perdono nel bosco tra Santa Marinella e Tolfa: recuperati dai vigili del fuoco

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri sono stati recuperati un uomo ed una donna, smarritisi in una zona di boscaglia e macchia tra Santa Marinella e Tolfa, sul litorale Nord di Roma. Sono riusciti a fornire le coordinate della posizione alla sala operativa dei vigili del fuoco tramite cellulare. I due erano in buone condizioni, stanchi per l’attesa e per i km percorsi. Riuscendo poi a trovare un tragitto più agevole, i vigili del fuoco sono riusciti a farli uscire dalla boscaglia riportandoli alla loro auto.