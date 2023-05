Eccezionale scoperta archeologica in Perù: trovata la tomba di un leader di una civiltà pre-Inca | FOTO

MeteoWeb

Un team di archeologi dell’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Lima (Perù), ha scoperto una tomba che potrebbe appartenere a un membro elitario della cultura Chancay. Circondato da altri cinque corpi e dai resti di quattro lama, il defunto era anche accompagnato da un remo di legno, che apre nuovi interrogativi su chi fosse e cosa facesse questo personaggio.

La cultura Chancay è una civiltà che si sviluppò sulla costa centrale del Perù tra gli anni 1000 e 1470, quando fu assimilata dal nascente Impero Inca. È possibile che l’origine del suo nome derivi dal quechua chanka ayllu, che significa “clan familiare di origine Chanca”. Questa cultura costruì grandi centri urbani con edifici a forma di piramide, e i loro insediamenti erano governati dai curacas (capi politici e amministrativi).

Con l’obiettivo di rispondere alle domande poste da questa antica cultura, un team di archeologi dell’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, guidato dall’archeologo Pieter Van Dalen Luna, sta scavando nel sito archeologico di Macatón, un vasto sito funerario situato sulla riva destra del fiume Chancay, nella valle Chancay-Huaral, nella regione di Lima, e vi ha scoperto una tomba datata tra il 1000 e il 1400 d.C. che potrebbe appartenere a un membro dell’élite legato al mare.

Una sepoltura di alta classe

Secondo gli archeologi, sarebbe la più grande tomba scoperta fino ad oggi nel cimitero di Macatón. Nella fossa, profonda circa sei metri per sette metri sia di lunghezza che di larghezza, è stato deposto un grosso fardo funerario al cui interno si trova un corpo abbastanza ben conservato. Insieme a questo individuo furono seppellite altre persone che, secondo gli archeologi, potrebbero essere suoi parenti, figli o servi sacrificati.

Oltre ai resti umani, gli archeologi hanno individuato anche i corpi di quattro lama che sono stati sacrificati in onore del defunto e 25 contenitori in ceramica il cui contenuto sarebbe stato destinato a servire come cibo per i defunti nel loro viaggio verso l’aldilà.

Chi erano queste persone?

“Per le caratteristiche della tomba, le dimensioni e l’investimento di manodopera nella sua costruzione, sarebbe un personaggio d’élite della cultura Chancay“, afferma Van Dalen Luna.

Ma fino a quando non si otterranno i risultati delle analisi effettuate sui resti per determinarne sesso, età ed eventuali malattie, questa nuova scoperta, lungi dal chiarire dubbi, ha sollevato nuovi interrogativi per gli archeologi. Ad esempio, il fatto di ritrovare all’interno della tomba un remo di legno (elemento che non è apparso nelle oltre ottanta tombe precedentemente scavate) fa pensare agli studiosi che forse questo personaggio praticasse attività legate al mare, come poteva essere la pesca.

Attualmente, il cimitero di Macatón è circondato da vari insediamenti che sono stati successivamente stabiliti nell’area e gli archeologi ritengono che sotto le sue fondamenta potrebbero essere nascoste più vestigia della cultura Chancay.