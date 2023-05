Peste suina Africana, l’allarme dell’associazione allevatori della Calabria

MeteoWeb

Il caso di Peste Suina Africana riscontrato alcuni giorni fa nelle analisi sulla carcassa di un cinghiale trovato morto nel Comune di Cardeto, in Provincia di Reggio Calabria, sta fortemente preoccupando l’Associazione Regionale Allevatori, Area Territoriale di Reggio Calabria. Questa è la conseguenza inevitabile di un immobilismo a livello nazionale che ad oggi ha fatto poco o nulla per favorire il contenimento del cinghiale, uno dei principali veicoli della Peste Suina Africana. Tutta l’attività di contenimento è a carico della Regione, con ostacoli burocratici e divieti, che sono diventati, inevitabilmente, il principale alleato alla diffusione della PSA.

L’associazione Regionale Allevatori lancia il grido di allarme, preoccupata che tale caso possa avere conseguenze sul commercio delle carni suine in generale, in una Provincia dove il numero di allevamenti è in forte espansione con la razza Nero d’Aspromonte, per la possibilità di divieti di importazione di tutti i prodotti di derivazione suinicolo. Allevamenti bloccati e aziende agricole in balia della burocrazia, che taglia le gambe agli allevatori più della peste suina. La disperazione degli allevatori si accende di fronte allo stop che blocca i maiali nelle aziende, vietando alle carni di varcare i cancelli nonostante le deroghe lo consentono anche per la presenza delle cosiddette “zone rosse”.

Il dott. Domenico Tripodi, Presidente Provinciale dell’Associazione Allevatori di Reggio Calabria non ha dubbi: “È una situazione insostenibile! In questo modo si condannano alla chiusura delle aziende virtuose che avremmo dovuto premiare per il lavoro ed il coraggio che hanno avuto salvando un intero comparto. Invece non si fa neppure l’ordinario, costringendole ad una delle peggiori crisi economiche e ad ulteriori spese, bloccando contemporaneamente le entrate. Serve chiarezza – continua Tripodi – il meccanismo si è inceppato, ma nessuno si preoccupa di sbloccarlo. La burocrazia ha ormai preso il sopravvento bloccando tutto il sistema. Chiediamo di poter partecipare alle riunioni tecniche PSA dell’ASP di RC e che venga avviata una solerte iniziativa, finalizzata ad aumentare l’attività di contrasto al cinghiale, estendendo il periodo di caccia, mettendo in campo una maggiore attività di controllo con tutte le autorità di competenza presenti sul territorio.”

“Serve agire subito – conclude infine Tripodi – mediante un’azione sinergica su tutti i fronti, per tutelare e difendere i nostri allevamenti da questa grave minaccia. Il tempo è scaduto, è l’ora di mettere in campo interventi concreti e incisivi per riportare sotto controllo la gestione numerica di questi animali. Il rischio che il contagio possa estendersi ai nostri allevamenti rappresenterebbe un gravissimo danno economico per le imprese soprattutto per il nostro territorio, dove il numero di maiali allevati è in continua crescita. La situazione che si è venuta a creare impone un attento monitoraggio anche per evitare che si possa generare strumentalizzazioni e speculazioni ai danni dei nostri allevatori.”