Pichetto: “oggi in CdM valuteremo interventi sul maltempo”

“Credo che nel consiglio dei ministri di oggi faremo una valutazione anche rispetto a ruoli di commissariamento“: è quanto ha affermato Gilberto Pichetto, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, a margine degli stati generali dei commercialisti, rispondendo a chi gli chiedeva se fossero previsti eventuali interventi nel CdM di oggi a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

“Nelle dichiarazioni rilasciate a margine dell’Assemblea Generale dei Consigli degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Ministro Pichetto ha evidenziato la necessità di affrontare la questione dei cambiamenti climatici con un approccio organico. Preme pertanto precisare che il riferimento al commissariamento è da ritenersi esclusivamente legato all’emergenza siccità e al conseguente utilizzo razionale delle risorse idriche, come previsto peraltro dal decreto recentemente approvato. Diverso, invece, quanto il Consiglio dei ministri deciderà questo pomeriggio, in merito alla recente ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia -Romagna,” ha precisato in una nota il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.