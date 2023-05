Le piogge record di maggio scacciano la siccità: surplus di pioggia eccezionale in tutt’Italia | DATI

MeteoWeb

La primavera si è rivelata più fresca e piovosa della media. Nel corso della stagione, abbiamo addirittura assistito a diverse alluvioni, soprattutto nel mese di maggio. In Emilia Romagna la situazione più disastrosa, ma anche molte altre località da Nord a Sud hanno ricevuto grandi quantità di pioggia in diverse occasioni, che hanno provocato disagi e criticità. Tutta la pioggia caduta in questi mesi sull’Italia ha permesso di archiviare la siccità che ha caratterizzato in modo particolarmente intenso e duraturo il Nord. Un esempio di tutto ciò è offerto dalle mappe di anomalia dell’umidità del suolo, fattore importante per misurare l’andamento della siccità, in quanto considera gli effetti delle precipitazioni e del processo di infiltrazione nelle falde acquifere.

La mappa dell’Hydrology IRPI-CNR mostra una forte anomalia positiva praticamente in tutta Italia, ad eccezione di parte del Trentino Alto Adige orientale. Su tutto il Centro-Sud e su parti di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, l’anomalia al 23 maggio raggiunge valori da fondo scala. L’anomalia positiva resta importante anche sulla Sardegna e sul resto del Nord, che è stato il settore italiano più colpito dalla siccità negli ultimi 2 anni. Anomalia più contenuta, ma sempre positiva, nell’estremo Nord-Est.

Emblematico poi il grafico seguente, che mostra le anomalie dell’indice di umidità del suolo rispetto alla media. Si può osservare come già da marzo, l’anomalia positiva fosse di poco oltre la media sull’Italia nel suo complesso (mentre nello stesso periodo del 2022 era molto sotto la media). Ma è tra aprile e maggio 2023 che si osserva l’impennata della curva, con l’anomalia che raggiunge valori di oltre l’80% dopo le grandi piogge che hanno colpito l’Italia. Dall’Hydrology IRPI-CNR fanno sapere di aver “aggiornato i limiti dell’asse y perché l’anomalia positiva è sempre più importante”.

Infine, un focus sul Sud Italia, che registra le anomalie positive più alte. Già nel mese di marzo 2023, sono state oltre la media, per intensificarsi ancora di più ad aprile e soprattutto a maggio, quando hanno addirittura superato il 100%.