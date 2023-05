Ancora forti piogge in Spagna: allagamenti e disagi in varie zone del Paese

MeteoWeb

Ancora forti piogge, con conseguenti allagamenti, in alcune zone della Spagna, dopo i fenomeni dei giorni scorsi. Tra i settori più colpiti c’è il sud-est del Paese, con alcune strade rimaste inagibili o auto rimaste bloccate per accumuli d’acqua ad Alicante (Comunità Valenciana) e a Lorca, nella comunità autonoma di Murcia. In un’area di quest’ultima regione, situazioni simili si erano già verificate la settimana scorsa. Problemi anche nel centro del Paese, ad esempio nella località di Cebolla, in provincia di Toledo, dove un piccolo corso d’acqua è straripato, provocando allagamenti in diverse vie.

E ieri pomeriggio, disagi localizzati sono stati registrati anche a Madrid dopo un forte temporale.

Dopo diversi mesi di forte siccità in diverse regioni, negli ultimi giorni buona parte della Spagna è stata colpita da perturbazioni che hanno portato a frequenti e intense precipitazioni. Anche in queste ore, restano attive allerte meteo in alcune zone.