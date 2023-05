Pioggia al Foro Italico: slittano i match degli Internazionali di Tennis

MeteoWeb

La pioggia che sta imperversando a Roma fa cambiare i programmi del sabato degli Internazionali d’Italia. I primi match di tennis in programma per le 11 slittano a non prima delle 12.30 a causa del maltempo. Costretti a fermarsi dopo un game sul Pietrangeli, infatti, Andrey Rublev e Alex Molcan. Nel frattempo le porte dello stadio Olimpico riaprono a tutti i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di oggi che avranno accesso gratuito, sempre nella giornata di oggi, al tour dell’impianto.