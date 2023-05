Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “il geologo Tozzi cerca visibilità”

MeteoWeb

“La categoria dei geologi si divide in quelli che lavorano e vogliono dare un contributo serio per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, e altri come Mario Tozzi, che per alimentare il suo personaggio hanno bisogno di dire cose assurde, che magari nemmeno pensano“. Lo dice il senatore di Messina della Lega, Nino Germanà, alla seconda giornata del convegno nazionale ‘Aspetti geologici e sismici nell’area dello Stretto di Messina. “Credo che in generale, i geologi – conclude Germanà – vogliono portare un contributo serio, tecnico-scientifico, alla realizzazione di questa infrastruttura che secondo me sarà l’opera del secolo”.