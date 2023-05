MeteoWeb

Soccorritori dei vigili del fuoco sono intervenuti stanotte a Barbeano, in provincia di Pordenone, per il salvataggio di un uomo che era rimasto aggrappato ad una grata, dopo essere finito con la propria automobile nel canale Cellina-Meduno. Recuperato in stato di ipotermia, l’uomo è stato affidato al personale medico per il trasporto in ospedale.