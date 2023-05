Trovato un potenziale antidoto per l’avvelenamento dal fungo della morte

MeteoWeb

Secondo un articolo pubblicato su Nature Communications, la sostanza diagnostica verde indocianina, approvata dalla Food and Drug Administration statunitense, riduce la tossicità dell’α-amanitina, una tossina prodotta dal fungo più velenoso del mondo, il fungo della morte, in linee cellulari umane e nei topi. I risultati suggeriscono che questa sostanza potrebbe rappresentare un potenziale antidoto per l’avvelenamento da fungo della morte nell’uomo, responsabile di oltre il 90% dei decessi legati ai funghi in tutto il mondo.

L’avvelenamento da funghi è la principale causa di mortalità negli incidenti di intossicazione alimentare in tutto il mondo. Solo in Cina, tra il 2010 e il 2020 sono stati segnalati quasi 40.000 casi di malattia e 788 decessi. L’α-amanitina è la principale tossina prodotta dal fungo del cappello della morte e causa alti tassi di danni irreparabili al fegato o ai reni e di mortalità in seguito al consumo. Nonostante i suoi effetti letali, gli esatti meccanismi molecolari della tossicità dell’α-amanitina rimangono poco chiari e non è attualmente disponibile alcun antidoto specifico.

La ricerca sulla tossina del fungo

I ricercatori hanno utilizzato uno screening CRISPR a livello genomico per identificare i bersagli molecolari dell’α-amanitina e hanno scoperto che la proteina STT3B, un componente chiave della via di biosintesi dell’N-glicano coinvolto nel ripiegamento e nel traffico delle proteine in un gran numero di eventi di riconoscimento biologico, è necessaria per la tossicità dell’α-amanitina. Utilizzando uno screening virtuale dei farmaci, hanno identificato il verde indocianina come un inibitore di STT3B che può prevenire la tossicità epatica. È stato inoltre riscontrato che il verde indocianina aumenta la probabilità di sopravvivenza delle linee cellulari umane e dei topi esposti all’α-amanitina.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli esatti meccanismi con cui il verde indocianina inibisce l’α-amanitina e valutarne la sicurezza per l’uso nell’uomo. Gli autori suggeriscono inoltre che il metodo di combinazione dello screening CRISPR a livello genomico con lo screening virtuale dei farmaci potrebbe aiutare a identificare rapidamente nuovi antidoti per altri veleni umani di rilevanza medica.