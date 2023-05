Premio Innovazione: Telespazio premia i vincitori

Valorizzare le intuizioni per sviluppare tecnologie e soluzioni sempre più innovative. Con questo obiettivo, Telespazio ha premiato i vincitori dell’edizione 2022 del Premio Innovazione Telespazio, la prima fase del premio Innovazione di Leonardo. Il premio, nato nel 2004 per potenziare il patrimonio di conoscenze e promuovere la proprietà intellettuale all’interno del Gruppo Leonardo, giunge quest’anno alla sua diciassettesima edizione. La partecipazione, come sempre ampia, ha incluso team provenienti da tutti i Paesi in cui Telespazio opera nel mondo e dalle diverse controllate del Gruppo, che si sono sfidati in quattro categorie: Idea, Innovazione Tecnologica, Innovazione di Prodotto e Miglior Brevetto.