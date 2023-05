Previsioni Meteo: oggi e domani rovesci e temporali da Nord a Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 10 e 11 maggio, evidenziando forte maltempo sull’Italia, da Nord a Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 10 maggio 2023

Al Nord, molto nuvoloso con piogge diffuse, da moderate a localmente intense con rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria di levante, in estensione tra mattino e pomeriggio su Lombardia meridionale ed Emilia Romagna, in serata anche su Veneto; atteso miglioramento a fine giornata sul Nordovest.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità estensa con piogge sparse su Toscana, Sardegna e Lazio, anche localmente intense sull’alta Toscana; a metà giornata estensione dei fenomeni su tutto il settore con locali rovesci e temporali nelle zone interne, mentre sulla Sardegna tende a schiarire; in serata tendenza al miglioramento, fatta eccezione su Marche e Umbria per locali piovaschi e rovesci.

Al Sud e Sicilia, parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sul Tirreno associati a piovaschi e rovesci; atteso peggioramento generale con piogge diffuse su tutte le regioni, con rovesci e temporali sulle coste tirreniche e zone interne adiacenti, specie tra Campania, Calabria e Sicilia; tendenza al miglioramento in serata, salvo locali rovesci su Salento, Calabria e Cilento.

Temperature minime in calo al Nord, stazionarie altrove; massime in forte calo al Nord e regioni tirreniche, in lieve calo su isole maggiori, medio adriatico, Puglia e Campania, stazionarie altrove.

Venti da deboli a moderati occidentali al Nord con rotazione a metà giornata da Nordest specie sulla Pianura Padana, con rinforzi alla sera sulle coste venete; deboli variabili con intensificazione da meta’ giornata per scirocco moderato sui settori peninsulari centrali, da Nordovest sulla Sardegna; deboli variabili al Sud, con intensificazione da Sud da metà giornata specie su Puglia e coste calabresi ioniche.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi fino a localmente molto agitati il Mar di Corsica e Mar di Sardegna; da mossi a molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale, il Mar Ligure e Tirreno occidentale; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 11 maggio 2023

Al Nord, ancora cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centro orientali, con piogge o rovesci diffusi ed intensi in special modo sul Triveneto; cielo da poco a parzialmente nuvoloso il resto del settentrione, tendente a divenire molto nuvoloso dal pomeriggio con rovesci o temporali sparsi.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulle aree interne, con deboli piogge o rovesci sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Dal tardo mattino aumento delle nubi cumuliformi sul settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali seguite da rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità.

Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e Sicilia tirrenica, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Alpi, Prealpi, Liguria e Romagna, stazionarie sulla Sardegna ed in aumento sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna; moderati occidentali al Sud e orientali lungo le aree costiere adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il Mare di Sardegna, tendente a divenire molto mosso dal pomeriggio; molto mosso il Canale di Sardegna; da mossi a localmente molto mossi i restanti mari.