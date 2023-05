Previsioni Meteo: instabilità, rovesci e temporali anche oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 12 e 13 maggio, evidenziando tempo instabile, seguito da un nuovo peggioramento.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 12 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, temporaneamente intensi nel corso del mattino sulla Liguria di levante; i fenomeni diverranno diffusi nel corso del pomeriggio mentre in serata una certa variabilità interesserà l’Emilia-Romagna con qualche schiarita.

Al Centro e Sardegna, poche nubi sulla Sardegna con tendenza a moderato aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio; nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con isolati rovesci o temporali da isolati al mattino sul versante tirrenico, specie sull’alta Toscana, a sparsi o diffusi nel corso della tarda mattinata sulle aree interne di tutto il centro peninsulare ed in particolare di Toscana, Umbria e Marche.

Al Sud e Sicilia, addensamenti compatti sulla Campania potranno dar luogo ad isolati rovesci o temporali nel corso della mattinata in graduale esaurimento; nubi in aumento sulla Sicilia con piogge sparse e qualche isolato rovescio; poche nubi sul resto del meridione con qualche temporaneo addensamento associato ad isolati rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio su Molise e Puglia.

Temperature massime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e Sicilia, in rialzo al nord-est, sul resto della Lombardia e sulla Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Venti deboli o moderati meridionali su Puglia, aree ioniche in generale e Sicilia; deboli o moderati occidentali sul resto del centro sud con tendenza a provenire dai quadranti meridionali sulla Sardegna orientale e da sud ovest sulle restanti aree; deboli variabili sul resto del paese con qualche rinforzo orientale sull’alto Adriatico e sulla Liguria; forti raffiche di vento nelle aree interessate dai temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mar di Sardegna e settore nord del tirreno centrale ma con moto ondoso in attenuazione; poco mosso l’alto Adriatico con moto ondoso in aumento; mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 13 maggio 2023

Al Nord, cielo da molto nuvoloso a coperto con piogge diffuse a ridosso delle aree montuose e a carattere intermittente sulla pianura padana. Dal pomeriggio attese locali rasserenamenti lungo le coste e sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna, sull’Isola cielo molto nuvoloso con piogge diffuse, localmente abbondanti sull’area occidentale e settentrionale; inizialmente annuvolamenti sparsi sulle regioni adriatiche e compatti altrove, con deboli piogge lungo le coste toscane. Già nel corso della mattinata aumento della copertura nuvolosa su tutte le regioni con piogge sparse e isolati temporali nel corso del pomeriggio, specie lungo le aree tirreniche e a ridosso dell’Appennino.

Al Sud e Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso con piogge sparse e qualche locale rovescio, specie sul settore tirrenico e sul Molise. Nel corso del pomeriggio attesi isolati temporali su Sicilia e Puglia.

Temperature minime in aumento su isole maggiori e regioni meridionali, generalmente stazionarie al centro e al nord; massime in diminuzione su Sardegna, coste toscane e laziali, nonché su Abruzzo, Puglia e Basilicata orientale, in aumento sulla Sicilia e in tenue rialzo sul resto del Paese.

Venti moderati da sud-ovest al centro-sud peninsulare e sulla Liguria orientale, con rinforzi lungo l’Appennino; moderati da est sulla Sicilia; debole da est sulla Pianura Padana e variabile sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia, ionio e basso Adriatico, fino ad agitato lo stretto di Sicilia al largo la sera; poco mosso il mar Ligure; generalmente mossi i restanti bacini.