Previsioni Meteo: piogge e instabilità in gran parte d’Italia

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 13 e 14 maggio, evidenziando instabilità in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 13 maggio 2023

Al Nord, molto nuvoloso ovunque con isolate piogge e temporali su aree montuose e pedemontane. Dal pomeriggio i fenomeni si faranno un po’ più diffusi e tenderanno ad interessare anche le pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità estesa con piogge sparse su tutte le regioni e qualche isolato temporale limitatamente a Toscana, Lazio e Marche. Per fine giornata è atteso un parziale miglioramento su Toscana, Umbria e alto Lazio.

Al Sud e Sicilia, molte nubi con piogge diffuse e occasionali temporali, in esaurimento, nel primo pomeriggio, sull’Isola.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria e soprattutto sulla Sicilia; in sensibile calo sulla Sardegna, più attenuato su aree ioniche, Abruzzo e Molise; stazionarie altrove.

Venti: – di scirocco: – deboli su liguria e regioni centrali, in rotazione da nord; – moderati o forti al sud, fino a burrasca forte per Sicilia e Calabria. Deboli settentrionali sulla Sardegna. Da deboli a moderati orientali sul resto del settentrione.

Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso in intensificazione sui bacini meridionali, in attenuazione per quelli settentrionali.

Il bollettino per domani 14 maggio 2023

Al Nord, locali rovesci notturni su pianura piemontese ed Emilia-Romagna centrorientale. In giornata ritroveremo molte nubi compatte anche su aree alpine, prealpine, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con piogge sparse e locali rovesci temporaleschi; nuvolosità medio-alta meno consistente alternata a schiarite sulle zone pianeggianti centrorientali, in un contesto generalmente asciutto. Dalla sera generale miglioramento con ampi rasserenamenti e cielo generalmente stellato.

Al Centro e Sardegna, molte nubi compatte con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili sul Lazio; dalla serata precipitazioni in assorbimento, salvo lievi persistenze sulle zone appenniniche di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, mentre ampie aperture interesseranno Sardegna, Toscana e coste laziali.

Al Sud e Sicilia, copertura diffusa, a tratti compatta con piogge e locali rovesci a carattere intermittente.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto; senza variazioni di rilievo su Liguria, pianura emiliano-romagnola e Salento; in rialzo sul resto d’Italia; massime pressoché stazionarie su Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, aree orientali di Molise e Basilicata, nonché sulla Puglia; in diminuzione su Toscana, Marche ed Ombria; in aumento sul resto del Paese.

Venti moderati meridionali sulle estreme aree ioniche peninsulari; deboli settentrionali con locali rinforzi sulla Sicilia; deboli occidentali su Sardegna e regioni tirreniche; deboli variabili al Nord e sul resto del Centro.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi stretto di Sicilia, basso adriatico e Ionio; da mosso a molto mosso l’Adriatico centrale; mossi mar e canale di Sardegna; poco mossi i restanti bacini sotto costa e generalmente mossi al largo.