Previsioni Meteo, Aeronautica Militare: “deciso peggioramento, attesi fenomeni intensi”

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 14 e 15 maggio, evidenziando ancora instabilità con piogge e temporali, così come un forte peggioramento caratterizzato anche da “fenomeni intensi“.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 14 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, con piogge e rovesci da sparsi a diffusi, nonché isolati temporali; precipitazioni a carattere nevoso oltre i 2000m sulle alpi orientali; nel corso del pomeriggio graduale miglioramento su aree di pianura del Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna centro-orientale. Qualche riduzione di visibilità per foschia sulla pianura padano-veneta, in miglioramento.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari, con rovesci e piogge da sparsi a diffusi su tutte le regioni ed isolati temporali, più probabili tra Toscana, Umbria e Marche centro-settentrionali; graduale miglioramento nel corso del pomeriggio, in particolare sulle zone tirreniche, dove saranno presenti ampie schiarite dalla sera. Sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, con associate locali piogge nelle ore centrali.

Al Sud e Sicilia, molte nubi su Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con piogge e rovesci sparsi nonché qualche sporadico temporale; parziale attenuazione dei fenomeni dalla sera su Nord della Campania, Molise e Puglia garganica. Altrove estesa copertura, principalmente medio-alta, e qualche locale pioggia, in estensione ed intensificazione dalla tarda serata. Isolate foschie sulla Puglia centro-settentrionale, in diradamento.

Temperature minime in lieve calo sulla Sardegna; in aumento su Umbria, Lazio, aree interne abruzzesi ed al Sud e Sicilia; pressoché stazionarie altrove. Massime in deciso rialzo su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia centro-meridionale; in lieve aumento su Valle d’Aosta e Piemonte; in calo altrove, più marcato su Emilia-Romagna centro-orientale, Toscana centrale e Nord delle Marche.

Venti moderati o forti di scirocco sulle regioni sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Puglia; tendenza a graduale attenuazione da metà giornata. Da deboli a moderati settentrionali altrove, con locali rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico; da metà giornata tendenza a rotazione da Nord-Ovest sulla Sardegna e da Ovest sulle restanti aree.

Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi Mar Ligure, Tirreno settentrionale, alto Adriatico e mare di Sardegna, con moto ondoso in aumento dalla sera sui settori occidentali di quest’ultimo. Da mossi a molto mossi il Tirreno centro-meridionale ed il Canale di Sardegna, con tendenza a graduale diminuzione. Da molto mossi, fino ad agitati al largo, i restanti bacini.

Il bollettino per domani 15 maggio 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti sulle aree alpine centroccidentali, su quelle appenniniche e sui rilievi in genere del Triveneto, con lievi precipitazioni in assorbimento dalle ore serali. Nubi in aumento anche sul resto della Romagna con piogge diffuse dalla sera; cielo sereno o al più velato sul resto del Nord.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità estesa e consistente già dal mattino con rovesci via via più diffusi su basso Lazio ed Abruzzo. Dal pomeriggio atteso un deciso peggioramento con le precipitazioni che interesseranno gradualmente anche il restante territorio laziale, nonché Marche ed Umbria, coinvolgendo dalla sera anche le zone orientali della Toscana; in particolare i fenomeni assumeranno carattere intenso su Lazio, Abruzzo e soprattutto sulle Marche da fine giornata. Sulla Sardegna nubi consistenti con lievi piogge e qualche isolato temporale, in miglioramento dalle ore serali con esaurimento delle precipitazioni e locali aperture.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci temporaleschi diffusi; attese precipitazioni intense ed abbondanti sulla Sicilia, con coinvolgimento serale anche delle aree tirreniche di Basilicata e Calabria.

Temperature minime in calo sulle aree pianeggianti piemontesi, Lombardia occidentale, pianura veneta, Emilia-Romagna, regioni centrali Sardegna compresa, Basilicata e Sicilia tirreniche; in rialzo sulle aree alpine centroccidentali ed altoatesine; stazionarie sul rimanente territorio; massime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, rilievi altoatesini e Sardegna; in sensibile aumento al Nord e Toscana, più contenuto su Marche settentrionali, Umbria e Lazio; in diminuzione sul resto del Centro ed al Sud, più marcata sulla Sicilia.

Venti deboli variabili al Nord, tendenti da fine giornata a disporsi dai quadranti settentrionali e a divenire forti sulle relative coste adriatiche e zone appenniniche; da moderati a forti al centro sud ed isole maggiori: di maestrale su Sardegna, Toscana e Lazio; dai quadranti meridionali al Sud e Sicilia; generalmente nordorientali su regioni centrali adriatiche ed Umbria. Attese raffiche fino a burrasca forte su gran parte delle regioni centromeridionali peninsulari e sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mar e canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Ionio ed Adriatico meridionale; da poco mossi a mossi mar ligure ed alto adriatico con moto ondoso in rapido e sensibile aumento su quest’ultimo dalla sera; da mossi a molto mossi i restanti bacini, tendenti a divenire agitati il tirreno meridionale ad Est ed il medio Adriatico al largo.