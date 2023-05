Previsioni Meteo, l’Aeronautica Militare: oggi e domani “fenomeni intensi ed eccezionali”

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 15 e 16 maggio, evidenziando forte maltempo tra oggi e domani, con rischio nubifragi, venti intensi e mari molto agitati.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 15 maggio 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e appenninici con deboli precipitazioni in attenuazione dalle ore serali; cielo sereno o al più velato sul resto del Nord con nubi in aumento dal pomeriggio sulla Romagna con piogge diffuse dalla sera.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità in rapido aumento con rovesci dalla tarda mattinata sull’Abruzzo in estensione al basso Lazio. Dal pomeriggio atteso un deciso peggioramento con le precipitazioni che interesseranno gradualmente anche il restante Lazio, le Marche e l’Umbria, coinvolgendo dalla sera anche le zone orientali della Toscana; in particolare i fenomeni assumeranno carattere intenso su Lazio, Abruzzo e Marche da fine giornata. Sulla Sardegna nubi consistenti con lievi piogge e qualche isolato temporale, in miglioramento dalle ore serali.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci temporaleschi diffusi; attese precipitazioni intense ed abbondanti sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali dell’Isola.

Temperature minime in calo sulle aree pianeggianti piemontesi, Lombardia occidentale, pianura veneta, Emilia-Romagna, regioni centrali Sardegna compresa, Basilicata e Sicilia tirreniche; in rialzo sulle aree alpine centroccidentali ed altoatesine; stazionarie sul rimanente territorio; massime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, rilievi altoatesini e Sardegna; in sensibile aumento al Nord e Toscana, più contenuto su Marche settentrionali, Umbria e Lazio; in diminuzione sul resto del Centro ed al Sud, più marcata sulla Sicilia.

Venti deboli variabili al Nord, tendenti da fine giornata a disporsi dai quadranti settentrionali e a divenire forti sulle relative coste adriatiche e zone appenniniche; da moderati a forti al Centro Sud ed isole maggiori: di maestrale su Sardegna, Toscana e Lazio; dai quadranti meridionali al Sud e Sicilia; generalmente nordorientali su regioni centrali adriatiche ed Umbria. Attese raffiche fino a burrasca forte su gran parte delle regioni centromeridionali peninsulari e sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Mar e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Ionio ed Adriatico meridionale; da poco mossi a mossi Mar Ligure ed alto Adriatico con moto ondoso in rapido e sensibile aumento su quest’ultimo dalla sera; da mossi a molto mossi i restanti bacini, tendenti a divenire agitati il Tirreno meridionale ad Est ed il medio Adriatico al largo.

Il bollettino per domani 16 maggio 2023

Al Nord, molte nubi compatte sulle regioni centrorientali, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, localmente a carattere di eccezionalità sull’Emilia-Eomagna; estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, in special modo sulle regioni adriatiche; cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi.

Al Sud e Sicilia, diffuso maltempo anche al Sud, con rovesci o temporali, che sulle regioni tirreniche potranno risultare anche intensi, in attenuazione serale sulle regioni adriatiche.

Temperature minime in diminuzione su Sicilia e Calabria, stazionarie sul resto delle regioni ioniche, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione al Centro-Nord, Sicilia, Calabria, Basilicata ionica, Puglia centromeridionale bassa Campania e Sardegna settentrionale, in aumento sul resto del Paese.

Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali sulle coste adriatiche e dai quadranti orientali sull’Emilia-Romagna, Marche e Toscana; forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali sulle regioni tirreniche centromeridionali peninsulari e sulla Sardegna. Deboli o al più moderati settentrionali sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati, con punte fino a molto agitato sul Mare di Sardegna.