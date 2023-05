Previsioni Meteo Aeronautica Militare: oggi e domani temporali diffusi e venti di burrasca

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 16 e 17 maggio, evidenziando piogge intense, venti di burrasca e mari agitati.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 16 maggio 2023

Al Nord, su Triveneto ed Emilia-Romagna molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti su Appennino e Romagna, localmente a carattere temporalesco; fenomeni più modesti e sparsi altrove (i quantitativi di precipitazione in 24 ore sull’Emilia Romagna potranno raggiungere o localmente superare quelli climatologici storici di riferimento per il periodo). Sulle altre regioni da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci, localmente a carattere temporalesco, abbondanti su Marche e zone appenniniche di Toscana e Umbria. Irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna con locali e deboli precipitazioni.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Temperature in diminuzione al Nord, stazionarie al Centro-Sud.

Venti forti e localmente di burrasca al Centro-Sud lungo le coste, da scirocco sul versante adriatico, da maestrale su Sardegna e versante tirrenico, occidentali sulla Sicilia. Forti da Nord-Est sulle regioni adriatiche settentrionali. Da deboli a localmente moderati settentrionali sulle altre zone del Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati Mar di Corsica, Mare e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Ionio e Adriatico. Molto mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 17 maggio 2023

Al Nord, addensamenti compatti lungo l’arco alpino e sull’Emilia-Romagna, con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi sulla Romagna; estese e spesse velature sul resto del Paese.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche e sul Lazio dove avremo rovesci o temporali diffusi, intensi sulle Marche, in attenuazione serale su Lazio, Umbria e Abruzzo; cielo da poco a parzialmente nuvoloso con deboli rovesci o temporali, in attenuazione serale.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, specie sulle regioni tirreniche, in generale attenuazione dalla sera.

Temperature minime in aumento al Nord-Ovest, aree alpine e prealpine e Sicilia, in diminuzione in Pianura Padana, Puglia e Basilicata, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione lungo l’arco alpino e sulla Sardegna, in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti forti, con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali sulle due isole maggiori, in attenuazione serale; da moderati a forti orientali lungo le aree costiere adriatiche settentrionali, anch’esse in attenuazione serale; deboli occidentali sul resto del Centro-Sud e settentrionali al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Tirreno meridionale; da mossi a molto mossi il Mar Ligure, Adriatico e Ionio; molto mossi i restanti mari.