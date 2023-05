Previsioni Meteo Aeronautica Militare: l’atmosfera resta instabile, piogge e temporali in diverse zone

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 17 e 18 maggio, evidenziando un’attenuazione del maltempo, ma le condizioni restano instabili.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 18 maggio 2023

Al Nord, molte nubi per Lombardia e regioni occidentali con qualche residua pioggia su Prealpi lombarde e rilievi piemontesi; dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi e potranno assumere anche carattere temporalesco coinvolgendo il Piemonte occidentale e il rimanente settore alpino e prealpino. Tornerà anche la neve sulle cime più alte. Sulle altre aree poche nubi che si faranno però più estese e consistenti dal pomeriggio, specie sulle zone montuose e, relativamente a quelle di Veneto e Trentino Alto-Adige, saranno associate a rovesci sparsi.

Al Centro e Sardegna, parzialmente nuvoloso sulla Toscana centro-settentionale con nubi in aumento dalla serata e possibilità di isolati rovesci. Estese e spesse velature sull’isola ma, dal pomeriggio, annuvolamenti più compatti daranno luogo a piogge sparse e qualche occasionale temporale. Altrove ancora deboli e isolate piogge durante le ore mattutine. Nel pomeriggio invece rovesci o temporali sparsi si manifesteranno su appennino abruzzese, settore meridionale di Toscana e Umbria e zone interne del Lazio per poi estinguersi in serata.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare con locali piogge, al mattino, sull’isola e il Molise mentre nel pomeriggio i fenomeni assumeranno prevalente carattere di rovescio o temporale e saranno limitati alle aree appenniniche e alle zone interne della puglia. Asciutto in serata con ampie schiarite su Sicilia, Calabria centro-meridionale e Salento.

Temperature massime in aumento su Pianura Padana, Liguria, Centro-Nord Toscana, Ovest Sardegna, Campania, Sicilia meridionale e settore tirrenico di Basilicata e Calabria; in flessione per Molise, Puglia e restante territorio di Sardegna e Sicilia; stazionarie altrove.

Venti da deboli a moderati nord-orientali su Toscana, regioni settentrionali e quelle adriatiche. Deboli variabili sul resto del Paese con qualche rinforzo da Sud per Lazio e Campania, da Ovest sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi, tendenti gradualmente a poco mossi Tirreno, medio-basso Adriatico e Ionio settentrionale. Molto mossi gli altri mari con moto ondoso in graduale attenuazione ad eccezione dello Stretto di Sicilia.

Il bollettino per domani 19 maggio 2023

Al Nord, cielo da parzialmente a molto nuvoloso, salvo locali schiarite lungo le coste adriatiche. Le precipitazioni interesseranno dapprima le aree alpine e pedemontane per poi estendersi dal pomeriggio alla Pianura Padana occidentale e al resto della Liguria. Fenomeni più insistenti sul Piemonte occidentale.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale; cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge sparse su Toscana, Lazio e Umbria, a carattere isolato sul versante adriatico. Dalla sera attesi isolati temporali lungo le coste tirreniche.

Al Sud e Sicilia, nubi in graduale aumento su Sicilia e Calabria con piogge sparse dalla sera; altrove parzialmente nuvoloso con velature lungo le coste. Nelle ore più calde aumento della nuvolosità compatta a ridosso dei rilievi con possibili brevi rovesci.

Temperature in rialzo su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio settentrionale, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna meridionale, stazionarie sul resto del Paese; massime in calo su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana settentrionale, Sardegna e aree ioniche di Calabria e Sicilia, in aumento sul resto del Sud, nonché su Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, senza variazioni sul resto d’Italia.

Venti forti di scirocco con raffiche fino a burrasca forte su Sicilia e Calabria tirrenica; moderati: orientali sulla pianura padana, da Est-Sud/Est sul resto del Sud e da Nord sulla Liguria; da deboli a moderati: meridionali sul resto del Sud e settentrionali altrove.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico e il mar Ligure; poco mosso il restante adriatico e lo ionio settentrionale; da mossi a molto mossi sui restanti bacini.