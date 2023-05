Previsioni Meteo: il maltempo assedia il Centro/Sud, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 21 e 22 maggio, evidenziando l’insistenza di instabilità e maltempo al Centro/Sud, dove si formeranno numerosi temporali, specie nelle ore centrali del giorno. Parziale miglioramento, invece, atteso al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 21 maggio 2023

Al Nord, su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più abbondanti lungo Alpi e Prealpi piemontesi e nevose oltre 2000/2200 m; nel corso della giornata tendenza ad attenuazione dei fenomeni e a schiarite. Sulle altre regioni iniziali condizioni di cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse, ma con la tendenza ad ampie schiarite nel corso della mattinata; durante le ore centrali rapido sviluppo di nubi cumuliformi lungo le zone montuose con isolati temporali nel corso del pomeriggio, specialmente su appennino ligure, Dolomiti e dorsale prealpina di Lombardia e Veneto; ampi spazi soleggiati lungo le coste adriatiche e in Pianura Padana; dalla serata migliora ovunque.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità estesa sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, anche temporalesche; tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla sera; cielo nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge in rapido esaurimento ed ampie schiarite nel corso della mattinata; nelle ore centrali rapido aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle zone appenniniche con rovesci temporaleschi, che si muoveranno velocemente verso le aree tirreniche; in serata migliora ovunque.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Campania con precipitazioni diffuse e abbondanti, anche temporalesche e di forte intensità sulla Sicilia e la Calabria; sulle altre regioni nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, in miglioramento dal pomeriggio.

Temperature massime in aumento al Centro-Nord, stazionarie al Sud; minime senza variazioni di rilievo.

Venti dai quadranti orientali: forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia, Calabria, e con forti mareggiate lungo le coste esposte; moderati sul Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna; deboli o moderati dai quadranti nord-orientali sul resto della penisola, con locali rinforzi sulla Liguria.

Per quanto riguarda i mari, fino ad agitati lo Ionio e il Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso in progressiva diminuzione; generalmente poco mosso l’Adriatico; da mossi a molto mossi i rimanenti bacini, con moto ondoso in diminuzione.

Il bollettino per domani 22 maggio 2023

Al Nord, molte nubi sulle regioni occidentali con piogge e rovesci diffusi, in attenuazione serale su Valle d’Aosta e Liguria; quota neve oltre i 2000-2200 metri. Annuvolamenti compatti anche sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli piogge e qualche locale temporale in esaurimento dalle ore serali, salvo persistenze sui rilievi e zone pedemontane lombarde; sul resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso.

Al Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari la nuvolosità aumenterà sensibilmente e velocemente con deboli rovesci e locali temporali, localmente anche forti nel pomeriggio tra Toscana e Lazio, ma che comunque si assorbiranno nel tardo pomeriggio e saranno seguiti da ampi rasserenamenti serali; ancora cielo molto nuvoloso coperto sulla Sardegna con piogge e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, in riduzione da fine giornata con schiarite a Nord dell’isola.

Al Sud e Sicilia, qualche pioggia nottetempo ed al primo mattino sulla puglia, seguita da velature anche spesse sulle relative aree adriatiche e che interesseranno anche il Molise occidentale. Prosegue invece la fase di maltempo sul resto del meridione con copertura consistente, accompagnata da precipitazioni diffuse, anche temporalesche sulle regioni tirreniche, e che potranno ancora assumere carattere intenso su Calabria e Sicilia; solo dalla sera le piogge si attenueranno sulle relative aree molisane e pugliesi, nonché sulla Campania.

Temperature minime minime in calo su Calabria e Sicilia; in rialzo su gran parte del Nord e Toscana; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in aumento al Centro-Nord, Molise, Nord Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e Calabria, più marcato tra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia; in diminuzione sulla Sicilia; stazionarie sul rimanente territorio.

Venti moderati orientali su Sardegna, Calabria e Sicilia con residui ma decisi rinforzi fino alla mattinata sulle aree calabresi e siciliane; da deboli a moderati settentrionali sulla Liguria; deboli variabili su Alpi e Prealpi; generalmente deboli da quadranti orientali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, molto mossi canale di Sardegna e Ionio; da molto mossi a mossi gli altri mari attorno alla Sardegna e lo Stretto di Sicilia; poco mosso l’Adriatico centrosettentrionale; generalmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione ad Est del basso Tirreno.