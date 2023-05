Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e temporali insisteranno anche nel fine settimana

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, dall’11 maggio e fino a martedì 16 maggio, evidenziando ancora tempo perturbato ed instabilità.

Le previsioni meteo per l’11 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso al Nord-Est e sulla Lombardia con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in attenuazione pomeridiana sulla Lombardia e tarda serale altrove; i fenomeni risulteranno abbondanti su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio attesi locali temporali su Piemonte e Lombardia occidentale. Cielo parzialmente nuvoloso sul resto del Nord, con schiariate al mattino sul Piemonte centrale. Le precipitazioni interesseranno dapprima le aree montuose e pedemontane per poi interessare, nel corso del pomeriggio, le restanti aree con fenomeni anche a carattere temporalesco.

Al Centro e Sardegna, sull’Isola ampie schiarite, salvo innocui annuvolamenti sparsi nel corso della giornata; sulle regioni peninsulari molte nubi a ridosso dell’Appennino con piogge sparse e cielo poco nuvoloso altrove. Nelle ore centrali nuvolosità in graduale aumento su tutti i settori con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in successiva attenuazione serale.

Al Sud e Sicilia, annuvolamenti compatti su Campania e restanti aree tirreniche con piogge sparse e dal pomeriggio qualche isolato temporale associati; sul resto del Sud alternanza di schiarite e annuvolamenti. Questi ultimi risulteranno consistenti durante le ore più calde con possibilitù di isolati temporali su Puglia, Molise e Calabria ionica.

Temperature minime in lieve flessione su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, isole maggiori e aree interne del Centro-Sud, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Sud, al centro peninsulare, sulla pianura piemontese e lombarda, nonché sull’Emilia-Romagna, senza variazioni sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna, in ulteriore rinforzo sull’area settentrionale; moderati da Sud sul resto del Centro-Sud, da Nord sulla Liguria; generalmente deboli o al più moderati di direzione variabile sul resto del settentrione ma con rinforzi da Nord sui rilievi alpini.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato il Mar di Sardegna ma con moto ondoso in attenuazione; molto mossi Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, alto Adriatico e Tirreno ma con onde in attenuazione serale; mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 12 al 15 maggio

Venerdì 12, al Nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, diffuse nel corso del pomeriggio. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni, con locali schiarite sull’Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna, sull’Isola inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento delle nuvolosità con successive piogge serali; sulle regioni peninsulari cielo irregolarmente nuvoloso, con piogge diffuse e isolati temporali sulle aree interne nelle ore centrali della giornata.

Al Sud e Sicilia, tempo variabile con qualche debole pioggia su Molise, Campania e Puglia nel pomeriggio. Dalla sera rapido aumento della nuvolosità compatta sulla Sicilia con piogge diffuse dalla nottata.

Temperature minime in tenue flessione al Centro e al Sud peninsulare, in lieve rialzo su Sicilia e Trentino-Alto Adige, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e Sicilia, in rialzo al Nord-Est e sul resto della Lombardia, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti moderati di maestrale con raffiche fino a forte sulla Sardegna; – da deboli a moderati occidentali sul resto del Centro-Sud e sull’Emilia-Romagna; da deboli a moderati orientali lungo le coste adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del Paese; rinforzi di vento da Nord sulle Alpi centrali e meridionali.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi Mar di Sardegna e Tirreno settentrionale ma con moto ondoso in attenuazione; mossi i restanti bacini.

Sabato 13 tempo in peggioramento al Centro-Nord con possibili precipitazioni diffuse. Cielo parzialmente nuvoloso al Sud con possibilità di deboli piogge sparse.

Domenica 14 ancora maltempo sulle regioni del Centro-Nord con precipitazioni diffuse, sporadiche sulla Sardegna; solamente dalla sera è atteso un lento miglioramento delle condizioni meteo. Al Sud nubi via via più consistenti con possibili precipitazioni sparse, specie al mattino; dal pomeriggio attese locali schiarite.

Lunedì 15 e martedì 16 il susseguirsi di una serie di perturbazioni atlantiche comporterà dell’instabilità sul nostro Paese, diffusa al settentrione e su parte delle regioni centrali peninsulari.