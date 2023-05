Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani maltempo diffuso, “precipitazioni eccezionali”

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, dal 10 maggio e fino a lunedì 15 maggio, evidenziando la discesa di una perturbazione dal Nord Atlantico, che raggiungerà già oggi il Nord/Ovest e coinvolgerà gran parte del Paese nella giornata di domani mercoledì 10 maggio.

Le previsioni meteo per il 10 maggio 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse ed intense, in particolare sul Veneto dove i quantitativi di precipitazione dal pomeriggio assumeranno carattere di eccezionalità, e locali temporali sul levante ligure, in attenuazione già dal tardo mattino al Nord-Ovest e poi, dal tardo pomeriggio, sull’Emilia.

Al Centro e Sardegna, maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge diffuse, intense su Marche e Toscana, localmente anche temporalesche su quest’ultima regione, in attenuazione già dal tardo mattino sulla Sardegna, e dalla sera anche su Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, ampia copertura nuvolosa, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale sulla Sicilia.

Temperature minime in diminuzione al Sud e sulle aree Prealpi, in aumento sulle Alpi e sulle regioni centrali, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Sardegna orientale, stazionarie sulle regioni ioniche, in marcata diminuzione sul resto del Paese.

Venti forti occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il Mare di Sardegna; da mossi a molto mossi il Mar Ligure, Canale di Sardegna, Tirreno occidentale e Stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Il bollettino dall’11 al 15 maggio

Giovedì 11, al Nord, ancora cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrorientali, con piogge o rovesci diffusi ed intensi in special modo sul Triveneto; cielo da poco a parzialmente nuvoloso il resto del settentrione, tendente a divenire molto nuvoloso dal pomeriggio con rovesci o temporali sparsi.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulle aree interne, con deboli piogge o rovesci sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Dal tardo mattino aumento delle nubi cumuliformi sul settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali seguite da rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità.

Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e Sicilia tirrenica, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Alpi, Prealpi, Liguria e Romagna, stazionarie sulla Sardegna ed in aumento sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna; moderati occidentali al sud e orientali lungo le aree costiere adriatiche settentrionali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto mosso ad agitato il Mare di Sardegna, tendente a divenire molto mosso dal pomeriggio; molto mosso il canale di Sardegna; da mossi a localmente molto mossi i restanti mari.

Venerdì 12 molte nubi compatte al Nord e nubi cumuliformi sparse sul resto del Paese, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale al Centro-Sud.

Sabato 13 iniziale cielo molto nuvoloso con rovesci o temporali diffusi al nord e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla seconda parte del mattino sensibile intensificazione del maltempo, con rovesci o temporali diffusi sulla Sardegna, in spostamento dal pomeriggio verso il Centro-Sud peninsulare, in successiva parziale attenuazione serale al Sud.

Domenica 14 e lunedì 15 diffusa nuvolosità cumuliforme su tutto il paese, con rovesci o temporali associati, intensi durante la giornata di domenica al Nord-Est, in successiva attenuazione serale, e sulle regioni ioniche nella giornata di lunedì.