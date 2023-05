Previsioni Meteo, esplodono i forti temporali pomeridiani ed è di nuovo allerta maltempo per il Nord

MeteoWeb

Secondo giorno consecutivo di forti temporali pomeridiani oggi sull’Italia. I fenomeni temporaleschi sono già in corso sulle Alpi, in modo particolare in Trentino Alto Adige e Lombardia, e su tutta la dorsale Appenninica, particolarmente intensi in Sila (Calabria), da dove sono arrivati fino a Cosenza.

Spettacolare l’ultimo aggiornamento del satellite animato che evidenzia proprio la genesi di questi temporali che stanno colpendo anche la zona di Rovereto dove oggi sta transitando il Giro d’Italia, ancora una volta sotto il diluvio.

I temporali si intensificheranno nel corso del pomeriggio su tutto l’arco Alpino, non solo in Italia ma anche in Svizzera e Austria, e lungo l’Appennino, con fenomeni molto violenti tra Umbria, Lazio e Abruzzo. La situazione è di spiccata instabilità in tutt’Europa: sono ore di forte maltempo in Spagna, Portogallo, Francia meridionale, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Albania, Grecia, Turchia e persino nel Maghreb tra Marocco e Algeria. Temporali pomeridiani persino su Creta e Cipro.

Nuova Allerta Meteo per il Nord

Oltre ai temporali pomeridiani, scatta una nuova allerta meteo per il Nord Italia dove domani sera inizierà una nuova fase di maltempo più breve delle precedenti ma altrettanto intensa. I temporali inizieranno a colpire la Lombardia, estendendosi poi a tutto il Nord nella sera-notte ed insisteranno giovedì 25 maggio in modo particolare sul Piemonte, ma colpiranno anche l’Emilia Romagna in modo localmente intenso. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: