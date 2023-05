Previsioni Meteo, incerto il ponte del 2 giugno: temporali e piogge

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, dal 31 maggio e fino a lunedì 5 giugno, evidenziando ancora tempo instabile, rovesci e temporali.

Le previsioni meteo per il 31 maggio 2023

Al Nord, residui rovesci e temporali al primo mattino su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale, in miglioramento mattutino sulle aree pianeggianti ma con isolati rovesci e temporali che rimarranno probabili fino la prima sera su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e Alpi e Prealpi lombarde; nuvolosità irregolare sulla Liguria con locali piovaschi mattutini e brevi rovesci o temporali durante le ore centrali specie sui rilievi, con fenomeni in cessazione e nubi in diradamento dalla sera; sul resto del Nord prevalenti schiarite mattutine e serali mentre dalla tarda mattina e nel pomeriggio annuvolamenti anche intensi potranno dar luogo a isolati rovesci o temporali sul restante settore alpino e prealpino e sull’Appennino emiliano.

Al Centro e Sardegna, nubi irregolari sulla Sardegna associate a rovesci e temporali dal tardo mattino e fino la prima sera, con fenomeni più concentrati nell’entroterra e sui rilievi in genere; sulle regioni peninsulari cielo sereno o poco nuvoloso fino la tarda mattina e dalla sera, con rovesci e temporali da isolati a sparsi durante le ore centrali e maggiormente probabili su aree interne e appenniniche, con qualche rovescio che potrebbe anche raggiungere le coste di Lazio e Toscana.

Al Sud e Sicilia, su tutte le regioni schiarite prevalenti al primo mattino e dalla sera, nel restante periodo rovesci e temporali in sviluppo su aree interne e rilievi in genere con qualche possibile sconfinamento fino alle coste tirreniche.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Ovest Lombardia e Liguria di ponente, stazionarie sul resto d’Italia; massime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche, in aumento sul Molise e senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti deboli settentrionali con locali rinforzi sulla Liguria, deboli in prevalenza orientali sul resto d’Italia con locali rinforzi sulle coste dell’alto Adriatico e a prevalente regime di brezza nel pomeriggio sulle restanti aree costiere.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Canale di Sardegna, Mar Ligure e Alto Adriatico con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo; poco mossi i restanti mari, tendenti a mossi Jonio meridionale, Mare di Sardegna e, localmente, Stretto di Sicilia.

Il bollettino dal 1° al 5 giugno

Giovedì 1° giugno, al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso fino al tardo mattino e dalla sera salvo addensamenti sul Piemonte occidentale, con annuvolamenti anche intensi nel restante periodo su Alpi, Prealpi, Appennino ligure ed emiliano-romagnolo e cui saranno associati rovesci e temporali, locali o al più isolati.

Al Centro e Sardegna, nubi irregolari sulla Sardegna con rovesci e temporali da isolati a sparsi dal tardo mattino e fino la prima sera, con fenomeni più concentrati nell’entroterra e sui rilievi in genere; nuvolosità variabile sulle regioni peninsulari, con prevalenti schiarite al mattino e dalla sera e con rovesci e temporali da isolati a sparsi durante le ore centrali sui rilievi in genere e su aree interne e appenniniche.

Al Sud e Sicilia, prevalenti schiarite mattutine e serali ma con addensamenti anche intensi durante le ore centrali che daranno luogo a rovesci e temporali da isolati a sparsi sui rilievi in genere e su aree interne e appenniniche.

Temperature: minime generalmente stazionarie o al più in lieve aumento sul Trentino-Alto Adige; massime in aumento al Nord e su Toscana, Umbria, Marche, Molise e Nord Puglia, in lieve calo sulla Sicilia orientale.

Venti mediamente deboli, dai quadanti settentrionali od orientali, a regime di brezza nel pomeriggio lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Jonio meridionale, mare e Canale di Sardegna, con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimi due; localmente mossi Stretto di Sicilia e Mar Ligure, con quest’ultimo tendente a poco mosso; poco mossi i restanti mari.

Venerdì 2 giugno sereno o poco nuvoloso fino la tarda mattina e nuovamente in serata mentre dal tardo mattino e fino la prima sera si avranno addensamenti intensi associati a rovesci e temporali da isolati a sparsi più frequenti e probabili su Alpi e Prealpi nonché sui restanti rilievi e aree interne in genere.

Sabato 3 prevalente e diffusa instabilità, con rovesci e temporali nella notte e di nuovo in serata sulle pianure settentrionali mentre durante le ore centrali i fenomeni interesseranno più direttamente i rilievi e le aree interne in genere con fenomeni più frequenti ed estesi al Centro-Nord.

Domenica 4 e lunedì 5 giornate ancora all’insegna della diffusa instabilità, con rovesci e temporali anche nella notte e al primo mattino al centro-nord e fenomenologia meno estesa e frequente su isole maggiori e Sud peninsulare.