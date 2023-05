Previsioni Meteo Liguria: temporali in arrivo, “possibili fenomeni di forte intensità”

MeteoWeb

Continua l’instabilità atmosferica sulla Liguria. Arpal rende noto che nelle ore centrali di oggi, giovedì 11 maggio, saranno possibili rovesci e temporali, anche moderati, nelle zone interne di tutta la regione. Dalle prime ore della prossima notte sono previste precipitazioni diffuse, associate a rovesci o temporali, più probabili sul centro Levante; saranno possibili fenomeni di forte intensità, come indicato nel bollettino di oggi che segnala, su tutte le zone, bassa probabilità di temporali forti.

Le precipitazioni andranno gradualmente attenuandosi dalle ore centrali della giornata di domani, venerdì 12 maggio, anche se episodi residui potranno essere possibili fino a sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: