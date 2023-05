Previsioni Meteo Lombardia: tempo perturbato fino a martedì mattina

MeteoWeb

“Un minimo depressionario sul Mediterraneo porta tempo perturbato anche in Lombardia fino al mattino di domani. Martedì il minimo si sposta verso il sud Italia lasciando un flusso nordoccidentale progressivamente più stabile con ampie schiarite e rinforzo del vento da nord in montagna. Mercoledì e giovedì sull’arco alpino si mantiene un flusso nordoccidentale stabile, con tempo prevalentemente soleggiato sulla regione e temperature in aumento. Da venerdì la progressiva rotazione da ovest del flusso in quota permetterà l’afflusso di aria più umida: venerdì e sabato possibili rovesci e piovaschi sui rilievi, più significativi sabato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso alla notte con progressiva attenuazione della nuvolosità nella giornata sui settori occidentali.

Precipitazioni: alla notte ed al mattino deboli residue sulle creste settentrionali di confine e sui settori orientali, in progressivo esaurimento; possibili piovaschi isolati al pomeriggio, più probabili sulle Prealpi centrorientali. Neve oltre 2200 metri.

Temperature: minime in calo, massime in aumento, in particolare sui settori occidentali. In pianura minime tra 11°C e 13°C, massime tra 17°C e 22°C, con i valori inferiori ad est.

Zero termico: in lieve risalita nella giornata, attorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, con temporanei rinforzi da est sui settori meridionali, da nord sull’alta pianura occidentale; in montagna da moderati a localmente forti da nord, anche a carattere di foehn nelle valli.