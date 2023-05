Previsioni Meteo Lombardia: ancora maltempo nei prossimi giorni, anche nel weekend

MeteoWeb

“Oggi, mercoledì, si completa il transito verso est della perturbazione atlantica giunta nella scorsa notte. Domani, giovedì, si attiva una circolazione depressionaria chiusa tra Francia e Nord Italia: sulla Lombardia variabilità con rovesci isolati o sparsi intermittenti. Venerdì la depressione si sposta leggermente verso sud, aumentando l’instabilità sulla nostra regione. Tra sabato e domenica il minimo in quota si muove dal Golfo del Leone verso il Centro-Nord Italia: sulla Lombardia persistono condizioni perturbate con alternanza tra debole e moderata instabilità. Lunedì sempre circolazione a curvatura ciclonica ma con minor probabilità di precipitazioni e possibile avvezione calda“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità variabile nella prima metà del giorno, generale aumento della copertura su tutta la regione dal pomeriggio.

Precipitazioni: fino al mattino deboli diffuse sui settori orientali, dalla tarda mattinata-primo pomeriggio sparse anche su quelli occidentali (in particolare su Prealpi e pianura), anche a carattere di rovescio o temporale moderato. Nevicate oltre 1800 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 8 e 13 °C, massime intorno a 17 °C, localmente fino a 18-20 °C sui settori occidentali.

Zero termico: intorno a 2300 metri, in abbassamento verso sera.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna moderati variabili, orientali o settentrionali.