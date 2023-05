Previsioni Meteo Lombardia: domani instabilità e piogge diffuse

MeteoWeb

“Oggi, giovedì, circolazione depressionaria tra Francia e Nord Italia, con precipitazioni areali in attenuazione ma moderata instabilità locale e possibilità di temporali isolati di moderata o forte intensità sui settori occidentali. Domani situazione simile ma con maggior copertura nuvolosa e precipitazioni più diffuse. Tra sabato e domenica il minimo in quota si sposta dal Golgo del Leone verso l’Austria, mantenendo condizioni a tratti perturbate sul Nord Italia. Lunedì la depressione è centrata sull’Europa Orientale, lasciando correnti occidentali ondulate e debole variabilità sulla Lombardia. Martedì possibile impulso instabile dal Mediterraneo, ma con bassa affidabilità previsionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per domani scarsa affidabilità previsionale nel dettaglio spazio-temporale: in generale fino al primo mattino da molto nuvoloso a coperto, con possibili irregolari schiarite tra tarda mattinata e primo pomeriggio e successiva formazione di addensamenti cumuliformi.

Precipitazioni: diffuse da deboli a localmente moderate, intermittenti, possibili per tutto il giorno, in particolare dal pomeriggio, più insistenti sui settori meridionali; anche carattere temporalesco, localmente nella notte e più diffusamente su pianura e Prealpi Occidentali nel pomeriggio-sera. Neve oltre 1700-2100 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 10 e 12 °C, massime tra 15 e 18 °C, localmente fino a 19-20 °C.

Zero termico: fino al mattino tra 1900 e 2100 metri, poi intorno a 2300 metri.

Venti: moderati orientali con rinforzi sulla pianura.