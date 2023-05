Previsioni Meteo Lombardia: spiccata instabilità fino a domani

MeteoWeb

“L’estesa area di bassa pressione presente da giorni sul Mediterraneo occidentale favorisce un’avvezione di aria umida e a tratti instabile sulla Lombardia. Fino a sabato 13 condizioni di spiccata instabilità con frequenti occasioni per brevi rovesci o isolati temporali più probabili durante le ore pomeridiane; domenica 14 parziale miglioramento soprattutto in pianura dove non mancherà il sole, lunedì 15 breve e temporanea fase anticiclonica con bel tempo quasi ovunque e temperature massime in netto rialzo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani al mattino variabile in pianura, addensamenti più compatti in montagna; dal pomeriggio nuvolosità irregolare alternata a spazi soleggiati in pianura, fino a molto nuvoloso sui rilievi.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate a prevalente carattere di rovescio in pianura, più probabili tra la tarda mattinata e il pomeriggio, in attenuazione serale. Sui rilievi precipitazioni più frequenti e diffuse in particolare sulle Prealpi, dove potranno formarsi isolati temporali nel pomeriggio. Sulle Alpi quota neve oltre i 2200 metri.

Temperature: minime e massime pressoché stazionarie. In pianura minime tra 9 e 12°C, massime fra 17 e 21°C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali, in montagna deboli variabili o meridionali.