Previsioni Meteo Lombardia: domani generale peggioramento e temperature in calo

“Alla breve fase stabile della giornata odierna seguirà il progressivo avvicinamento da sud di una circolazione depressionaria di origine mediterranea, che martedì 16 causerà un generale peggioramento in particolare ad est della regione. Mercoledì 17 molte nubi e residue precipitazioni, giovedì 18 tempo variabile con instabilità pomeridiana di tipo convettivo associata a brevi piovaschi o isolati temporali, situazione simile attesa anche venerdì 19. Temperature in calo da martedì con valori leggermente al di sotto delle medie attese per il periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani dalle prime ore nubi in aumento fino a molto nuvoloso o coperto quasi ovunque.

Precipitazioni: deboli diffuse fino al pomeriggio sulla pianura orientale, in temporanea estensione agli altri settori dove risulteranno più sporadiche e irregolari. Sulle Alpi quota neve oltre i 2200 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime comprese tra 11 e 15°C, massime tra 17 e 21°C.

Zero termico: tra 2400 e 2800 metri

Venti: in pianura moderati in prevalenza da nord-est, in montagna forti dai quadranti settentrionali.