Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e locali temporali fino a domani

MeteoWeb

“Fino a domani insiste una circolazione depressionaria che favorirà flussi instabili sul nord Italia, con precipitazioni diffuse deboli in Lombardia, non escluse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domenica graduali schiarite associate ad un flusso più secco e mite in quota sebbene deboli piogge sparse o isolati temporali saranno possibili mentre i valori massimi di temperatura subiranno un sensibile rialzo termico in pianura attorno a 25°C. Lunedì passaggio a condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, ma possibile nuovo peggioramento nei giorni centrali della settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: nella notte e al mattino deboli sparse, dal pomeriggio in intensificazione possibili anche a carattere di rovescio o locale temporale, più probabili sui settori prealpini, pedemontani e di alta pianura. In serata in attenuazione o in parziale esaurimento a est. Neve oltre 2400 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 12 e 15°C, massime tra 18 e 21°C.

Zero termico: attorno a 2700 metri.

Venti: moderati orientali sulla bassa pianura e Appennino, deboli a tratti moderati da nord sui settori pedemontani e prealpini orientali.