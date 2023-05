Previsioni Meteo Lombardia: oggi ancora debole instabilità

MeteoWeb

“Un minimo depressionario, attualmente presente sul Mediterraneo occidentale, tende gradualmente a traslare verso est per l’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Atlantico. Oggi ancora debole instabilità sulla regione, da domani graduale ritorno a tempo più stabile e soleggiato. Dalla serata di venerdì il flusso in quota si disporrà dai quadranti occidentali per il cedimento dell’area di alta pressione: aumento dell’instabilità e della nuvolosità a partire dai settori alpini e prealpini“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino nuvolosità irregolare a tratti estesa sui settori orientali di fascia prealpina e di pianura, altrove poco nuvoloso. Quindi sereno o poco nuvoloso ovunque con debole sviluppo di nubi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: tra notte e mattina deboli sui settori orientali, anche a carattere di rovescio; meno probabili altrove. In giornata possibili occasionali a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 8 e 14°C, massime tra 21 e 24°C.

Zero termico: in progressiva risalita a partire da settori occidentali; attorno a 3000 metri a fine giornata.

Venti: in pianura deboli inizialmente variabili, dal pomeriggio da est sudest; in montagna deboli settentrionali.