Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani rovesci e temporali diffusi

“Tra oggi, mercoledì, e domani giovedì, intervallo di tempo marcatamente instabile sulla regione, con rovesci e temporali diffusi. Da venerdì, in un contesto in cui domina sull’Europa occidentale un campo di alta pressione atlantica, sulla regione si avranno condizioni di maggior soleggiamento, specie in pianura, con instabilità per lo più a ridosso dei rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente molto nuvoloso ovunque, dal mattino da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: nella notte diffuse deboli o moderate, insistenti in particolare sul settore di Nordovest. In giornata deboli sparse maggiormente interessati i rilievi e settori occidentali. Anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni localmente di forte intensità. Verso sera in esaurimento, salvo residue.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In Pianura minime tra 14 e 16°C, massime tra 22 e 26°C.

Zero termico: intorno a 3100 metri.

Venti: in pianura fino al primo pomeriggio deboli o moderati orientali, quindi in attenuazione e tendenti da nord nordovest; in montagna da sudest est: inizialmente moderati o forti, dal pomeriggio in attenuazione fino a deboli in serata.