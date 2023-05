Previsioni Meteo Lombardia: oggi ancora nubi e piogge

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione centrata sull’Atlantico interessa parte dell’Europa occidentale. Al suo interno un minimo di pressione scorrendo verso sud e lambendo il Nord Italia si porterà in giornata sulla Penisola Iberica: associato al transito di questa struttura oggi ancora nuvolosità a tratti estesa con riattivazione di precipitazioni sulla regione. Domani, venerdì, maggior soleggiamento specie in Pianura con temperature in rialzo nei valori massimi. Per le giornate a seguire nuvolosità irregolare con instabilità a ridosso dei rilievi, che in parte potrà interessare marginalmente anche la Pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Appennino e Pianura fino al primo mattino annuvolamenti per nubi basse, quindi poco nuvoloso o velato. Su Alpi e Prealpi da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per formazioni cumuliformi che potranno sconfinare anche alle pianure.

Precipitazioni: dalla seconda parte della giornata deboli sparse a ridosso dei rilievi, con interessamento verso sera ai settori adiacenti di pianura. Anche a carattere di rovescio e temporale.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 10 e 16°C, massime tra 26 e 29°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli, fino alle ore centrali da ovest, quindi in rotazione da est; in montagna deboli da nord nordest.