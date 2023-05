Previsioni Meteo Lombardia: rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi

MeteoWeb

“Da oggi e fino all’inizio della prossima settimana la regione si trova in un’ampia area di pressione livellata: scarsa circolazione in quota, prevalentemente dai quadranti nordorientali, con infiltrazioni di aria più fresca da nordest. Fino a giovedì nuvolosità irregolare e variabile con ampi tratti soleggiati sulla pianura nelle ore centrali, e rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi in possibile discesa alle pianure in serata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso tra notte e primo mattino; nel pomeriggio sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato.

Precipitazioni: rovesci isolati, anche temporaleschi: nella notte e in serata possibili ovunque; dal mattino e in giornata tendenza a interessare prevalentemente i settori a ridosso dei rilievi.

Temperature: senza variazioni rilevanti. In pianura minime intorno a 15°C e 17°C, massime tra 25°C e 28°C.

Zero termico: intorno a 3200-3400 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali; in montagna deboli variabili, a prevalente regime di brezza.