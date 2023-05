Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse nel ponte del 2 giugno

MeteoWeb

“Persiste sul Nord Italia un’ampia area di pressione livellata: scarsa circolazione in quota, prevalentemente dai quadranti nordorientali, con infiltrazioni di aria più fresca da nordest. Fino a venerdì nuvolosità irregolare e variabile con ampi tratti soleggiati sulla pianura nelle ore centrali, e isolati rovesci o temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi in possibile discesa alle pianure in serata. Nel fine settimana, pur in condizioni di scarsa circolazione, è probabile un maggiore afflusso di aria umida dai quadranti meridionali ed orientali con possibilità di precipitazioni, anche continue, più diffusa sulla regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sui rilievi irregolarmente nuvoloso per nubi a sviluppo diurno, in pianura in genere più soleggiato ma con temporanei annuvolamenti più probabili alla notte e dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: residue alla notte sulla pianura, poi isolati rovesci sulle Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, in possibile nuova estensione anche alle pianure alla notte e dalla sera.

Temperature: senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 16°C e 18°C, massime tra 26°C e 28°C.

Zero termico: tra 3000 e 3200 metri.

Venti: in pianura e sull’Appennino deboli dai quadranti orientali, in montagna deboli settentrionali in quota, a regime di brezza altrove.