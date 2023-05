Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e temporali in montagna, anche nel weekend

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione sulle Isole Britanniche apporta aria relativamente fresca in alta quota dal Nord Europa verso il Mediterraneo, dove qui ha sede una debole zona di bassa pressione. Le condizioni meteorologiche che ne derivano sulla Lombardia sono di vivace variabilità, con alta probabilità di rovesci e temporali in montagna, soprattutto a partire dal pomeriggio odierno e fino alla mattinata di domani, mercoledì. Giovedì, al momento, è la giornata vista con maggiore e diffuso soleggiamento. Per l’intero periodo menzionato, le temperature massime del pomeriggio si manterranno oltre i 25 °C in pianura. Nel prossimo weekend probabili nuove piogge e temporali, soprattutto in montagna, con elevatissima incertezza previsionale sull’intensità e sulla collocazione delle piogge“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvolosità diffusa nella notte e al primo mattino. Nelle ore successive ampi spazi soleggiati e locali annuvolamenti, fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata.

Precipitazioni: probabili nella notte e al primo mattino su Prealpi e settori di pianura occidentali. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali possibili su Orobie e settori di pianura centro-occidentali.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 15-18 °C, massime tra 23-27 °C.

Zero termico: intorno a 3000 metri.

Venti: da deboli a moderati orientali su pianura e Appennino, su Alpi e Prealpi deboli dai quadranti meridionali sulle cime, a regime di brezza altrove.