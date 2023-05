Previsioni Meteo Lombardia: maltempo in tutta la regione nel weekend del 2 giugno

MeteoWeb

“Una vasta area di alta pressione sulle Isole Britanniche continua a far affluire venti relativamente freschi e umidi su gran parte del territorio italiano, che è quindi alle prese con vivace variabilità e sviluppo di rovesci e temporali, specie durante le ore più calde del pomeriggio. Tra oggi e domani, sulla Lombardia, nuovi acquazzoni faranno visita ad Alpi e Prealpi, mentre più sole è atteso sulla pianura. Le temperature massime in questa fase si attesteranno tra 25-28°C. Il fine settimana vedrà l’avvicinamento di una depressione dal Mediterraneo, che favorirà una ripresa delle piogge su tutto il territorio regionale, anche a carattere temporalesco. Ad oggi rimangono molto incerte l’entità e la collocazione delle piogge“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sulla pianura, annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi, localmente estesi e compatti.

Precipitazioni: possibilità di isolati rovesci nel pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 13-16 °C, massimi tra 24-28 °C.

Zero termico: in risalita, attorno a 3300 metri.

Venti: in prevalenza a regime di debole brezza.