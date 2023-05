Previsioni Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo tra domenica e lunedì

MeteoWeb

“La presenza di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo favorisce per la giornata di oggi tempo stabile. Domani, venerdì, e sabato il lieve cedimento di tale struttura determinerà nuvolosità irregolare e instabilità per lo più limitata ai rilievi. A seguire tra domenica e lunedì il transito di una struttura depressionaria porterà precipitazioni estese a gran parte della regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino in prevalenza poco nuvoloso o velato. Quindi da velato a irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità più estesa a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: dal pomeriggio sparse a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime tra 12 e 15°C, massime tra 24 e 27°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, con rinforzi da sud su pavese verso sera; in montagna deboli dai quadranti occidentali.