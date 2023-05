Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento a partire da stasera

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione protegge ancora il Nord Italia, ma già dalla serata odierna venti più umidi e freschi atlantici apporteranno qualche rovescio o temporale in montagna, soprattutto domani (sabato 6) nel pomeriggio e in serata. Domenica 7 entrerà una moderata perturbazione atlantica con piogge sparse e temporali su molti settori, che parzialmente potrebbero insistere anche lunedì 8. Le temperature si confermeranno molto miti in questi pomeriggi con prevalenza di sole, raggiungendo punte di 25-27 °C su molte zone della pianura, mentre subiranno un probabile calo da domenica a causa dell’arrivo delle piogge. La tendenza è per nuove piogge a partire da martedì 9“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi e Prealpi progressivo aumento delle nubi già dal mattino fino a cielo irregolarmente nuvoloso, in pianura cielo in prevalenza da sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: probabili nel pomeriggio sotto forma di locali rovesci o temporali su Orobie e Prealpi bresciane, mentre in serata i fenomeni saranno maggiormente probabili su Alto Lario, Valchiavenna e nuovamente Orobie.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 11-14 °C, massimi tra 24-27 °C.

Zero termico: intorno a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli e a prevalente regime di brezza, faranno eccezioni brevi e locali rinforzi da sud sul pavese sud-occidentale; in montagna brezze nelle valli, vento debole nord-occidentale in quota.