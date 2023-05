Previsioni Meteo Lombardia: domani torna il maltempo, piogge diffuse fino a mercoledì

MeteoWeb

“Situazione meteorologica in temporaneo miglioramento sulla Lombardia, ma già da domani una nuova perturbazione dall’Atlantico farà sentire i suoi effetti con precipitazioni diffuse fino a mercoledì mattina. L’evoluzione successiva vedrà un’estesa area di bassa pressione coinvolgere gran parte dell’Europa Meridionale, quindi anche tutto il nostro Paese, con nuove piogge, che con moderata/alta probabilità raggiungeranno a più riprese anche la Lombardia. In questo contesto le temperature sono previste in calo e relativamente fresche per il periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo da poco nuvoloso a nuvoloso nella prima parte del giorno, ma con rapido incremento della nuvolosità fino a cielo coperto entro sera.

Precipitazioni: probabili dal pomeriggio, dapprima locali sui settori alpini e prealpini, diffuse nel corso della serata su tutte le province occidentali.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 12-15 °C, massimi tra 21-25 °C.

Zero termico: intorno a 2900 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, al più localmente moderati in serata; in montagna deboli, tendenti a ruotare da meridione.