Previsioni Meteo Lombardia: oggi e domani forte maltempo e crollo delle temperature

“Oggi flusso umido da nordovest con tempo variabile. Tra la sera di oggi e tutta la giornata di domani, transito di una perturbazione nordatlantica con precipitazioni da moderate a forti diffuse, forte calo delle temperature massime. Nei giorni seguenti si forma una circolazione depressionaria chiusa su Europa Centro-Occidentale e Mediterraneo Occidentale, con possibilità di precipitazioni intermittenti per tutto il periodo. Temperature in lieve rialzo a partire da domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto nella prima metà del giorno, parziali schiarite dal pomeriggio sui settori occidentali.

Precipitazioni: probabili tra notte e mattino su tutti i settori, moderate o localmente forti. Nel pomeriggio diffuse su Prealpi ed estremi settori orientali, seguite da isolati temporali sui settori occidentali.

Temperature: minime in lieve calo, massime in moderato o forte calo. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 16 °C, localmente fino a 18-20 °C sui settori occidentali.

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, localmente forti sul pavese in mattinata; in montagna moderati da nord in quota, con forti raffiche sul crinale di confine.