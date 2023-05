Previsioni Meteo, mappe terribili per i prossimi giorni: il maltempo si intensifica, rischio alluvione anche in Piemonte

MeteoWeb

L’Italia è letteralmente assediata dal maltempo: stiamo vivendo il mese di Maggio più piovoso della storia del nostro Paese, e da un lato è una buona notizia perché l’emergenza siccità è ormai completamente archiviata. Inoltre continua a fare freddo rispetto alla norma del periodo, ed è ormai quasi assodato che Maggio sarà il secondo mese consecutivo che si concluderà con anomalie termiche negative dopo Aprile, seppur stavolta in modo meno netto.

In queste ore è in corso una pesante alluvione in Emilia Romagna, la seconda nelle ultime due settimane. La situazione è critica in molte località dopo che sono caduti 130–140mm in molte località e numerosi corsi d’acqua sono già esondati (tutti gli aggiornamenti nello speciale di MeteoWeb in home page https://www.meteoweb.eu/). Il maltempo continuerà senza sosta nei prossimi giorni, ma lo scenario è critico in modo particolare per il weekend. I modelli, infatti, prospettano l’arrivo di un’altra perturbazione, stavolta con un forte contributo nord atlantico che andrà ad alimentare il maltempo in tutt’Italia.

Il ciclone che si posizionerà sul Mediterraneo occidentale, innescherà a partire da venerdì 19 maggio correnti caldo-umide di scirocco in tutt’Italia. In un contesto così instabile, questa situazione sinottica determinerà abbondanti precipitazioni in tutto il Paese con forti temporali che colpiranno in modo particolare il Nord/Ovest, ma non solo. E’ ancora presto per entrare nei dettagli del prossimo peggioramento, ma la situazione più critica è quella del Piemonte che rischia tre giorni di piogge torrenziali con accumuli pluviometrici impressionanti (oltre 300–350mm di pioggia), tali da evitare pesanti problemi alluvionali per frane, smottamenti e inondazioni.

Maggio continua a sorprendere, e il lungo periodo freddo e perturbato non è finito qui. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: