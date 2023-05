Previsioni Meteo, Aeronautica Militare: “fenomeni abbondanti e insistenti sul Piemonte” oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 19 e 20 maggio, evidenziando l’avanzamento di una nuova perturbazione verso l’Italia.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 19 maggio 2023

Al Nord, cielo da parzialmente a molto nuvoloso sull’intero settore, salvo locali schiarite lungo le coste adriatiche, che saranno interessate da una copertura medio-alta stratiforme, con precipitazioni a carattere di pioggia o rovescio annesse che insisteranno, dapprima sulle aree alpine e pedemontane adiacenti nonché sul ponente ligure, per poi estendersi, nella seconda metà della giornata, alla Pianura Padana occidentale ed al resto della Liguria; i fenomeni risulteranno maggiormente insistenti sul Piemonte occidentale contemplando anche locali temporali.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale annesse, in intensificazione tardo serale; cielo irregolarmente nuvoloso, talora molto nuvoloso, sulle regioni peninsulari con precipitazioni a carattere di pioggia a tratti su Toscana, Lazio e Umbria, a carattere maggiormente isolato sul versante adriatico; dalla sera possibili isolati temporali lungo le coste tirreniche.

Al Sud e Sicilia, cielo inizialmente parzialmente nuvoloso o velato, con copertura in graduale aumento su Sicilia e Calabria, e contestuali con piogge sparse dalla seconda metà della giornata; dalla serata attesi fenomeni temporaleschi principalmente sulla Sicilia occidentale; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del settore con velature lungo le coste; aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata, la quale risulterà compatta sulle aree interne ed a ridosso dei rilievi con possibili brevi rovesci annessi.

Temperature minime in rialzo su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio settentrionale, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna meridionale, stazionari sul resto del Paese; valori massimi in flessione su Piemonte, Lombardia meridionale, Emilia-Romagna occidentale, Liguria, Toscana settentrionale, Sardegna e aree ioniche di Calabria e Sicilia, in aumento sul resto del settore meridionale, nonché su Abruzzo e Lazio, senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Venti forti di scirocco con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia e Calabria tirrenica; moderati: orientali sulla pianura padana, da est- sud est sul resto del settore meridionale e settentrionali sulla Liguria; da deboli a moderati: meridionali sul resto del settore meridionale e settentrionali altrove. Attesi locali rinforzi su Sardegna e Campania.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico settentrionale e il mar Ligure; poco mosso il restante Adriatico e lo Ionio settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini; fino ad agitati lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale dalla serata.

Il bollettino per domani 20 maggio 2023

Al Nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche in forma di rovescio, in graduale estensione a tutto il settore; con fenomeni che risulteranno abbondanti e insistenti sul Piemonte occidentale e meridionale, nevosi oltre i 2000 metri su rilievi piemontesi e valdostani.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità estesa sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, intense dalla serata sulla parte settentrionale dell’isola; molte nubi compatte sulle regioni peninsulari con piogge sparse e qualche rovescio; i fenomeni risulteranno diffusi al mattino su bassa Toscana e più in generale sul versante adriatico.

Al Sud e Sicilia, copertura nuvolosa compatta su tutto il settore con precipitazioni sparse, anche temporalesche, soprattutto su Sicilia e Calabria dove potranno assumere anche carattere di forte intensità.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, specie al Nord-Est e sulle isole maggiori; massime in diminuzione su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Pianura lombarda, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti da E/SE: forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia, Calabria, Basilicata occidentale e Campania, moderati con raffiche fino a forte sul Lazio meridionale; moderati: meridionali sul resto del sud, orientali sul restante centro e sulla Pianura Padana e settentrionali sul resto del settentrione; locali rinforzi lungo la dorsale appenninica.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati tirreno meridionale, stretto di Sicilia e Ionio; generalmente poco mosso l’Adriatico, al più mossa la porzione sotto costa; molto mossi i restanti bacini.