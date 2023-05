Previsioni Meteo Aeronautica Militare: weekend all’insegna di rovesci e temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 27 e 28 maggio, evidenziando un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la persistenza, però di rovesci e temporali, soprattutto nelle zone montuose, con possibilità di precipitazioni anche nelle pianure del Nord e sulle coste tirreniche e ioniche.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 27 maggio 2023

Al Nord, annuvolamenti sparsi con residui isolati rovesci o temporali fra Piemonte settentrionale, Lombardia, Veneto ed Emilia in attenuazione nel corso della mattinata; poche nubi sul resto del Nord; dal tardo pomeriggio intensificazione della nuvolosità sul Nord Ovest in generale, Rilievi fra Lombardia, Trentino, Veneto, Liguria ed Appennino emiliano con associati rovesci e temporali che tenderanno ad interessare in serata anche le pianure lombarde e piemontesi e successivamente la Liguria centro occidentale esaurendosi sulle restanti aree.

Al Centro e Sardegna, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi convettive nel corso della mattinata su Versilia, aree interne della Sardegna, aree appenniniche tra Marche e Umbria meridionali, Lazio e Abruzzo con associati isolati rovesci o temporali che tenderanno ad espandersi in serata verso le aree costiere tirreniche esaurendosi.

Al Sud e Sicilia, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con qualche locale addensamento; nel corso della mattinata tendenza a sviluppo di nubi convettive con associati rovesci ed isolati temporali su Sicilia centro orientale, Campania, Basilicata e Calabria più probabili su rilievi e aree interne in generale; qualche breve piovasco anche su rilievi molisani e puglia occidentale; nubi e fenomeni si esauriranno in serata.

Temperature massime in calo al Nord e su Marche e alta Toscana, in aumento su Sardegna e Sicilia.

Venti mediamente deboli, orientali al Nord e su Toscana, Umbria, Marche ed alto Lazio; dai quadranti settentrionali sul resto d’Italia, con locali rinforzi lungo le coste adriatiche e ioniche.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Adriatico, Ionio, Stretto di Sicilia e Tirreno occidentale con moto ondoso in diminuzione in quest’ultimo e nell’alto Adriatico; poco mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 28 maggio 2023

Al Nord, tra notte e primo mattino rovesci o temporali anche in pianura sul Piemonte e, in misura minore sulla Lombardia, cielo sereno o poco nuvoloso altrove salvo addensamenti innocui su Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e qualche piovasco sulla Liguria di ponente. Dal tardo mattino e fino la sera rovesci sparsi e isolati temporali in sviluppo su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e settori alpini di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con occasionali sconfinamenti serali sulle pianure piemontesi. Prevalenti schiarite e poche nubi sparse su Emilia-Romagna e pianure di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia salvo la possibilità di qualche breve rovescio o temporale pomeridiano sul settore più occidentale dell’appennino emiliano.

Al Centro e Sardegna, prevalente stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso fino la tarda mattina e nuovamente dalla sera mentre durante le ore centrali isolati rovesci o temporali saranno probabili su alta Toscana, rilievi sardi, aree interne e appenniniche di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità scarsa o del tutto assente fino la tarda mattina e dalla sera ma con sviluppo di nubi a evoluzione diurna che daranno luogo a isolati rovesci o temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale e che saranno più probabili su aree interne e rilievi in genere. Decisamente più bassa la probabilità di brevi e comunque occasionali rovesci su Puglia e Appennino molisano durante le ore centrali.

Temperature minime in calo su Pianura Padana e su Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Nord Puglia, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Lazio, Ovest Piemonte e restante settore alpino a eccezione di quello del Friuli-Venezia Giulia, in aumento su Basilicata e Calabria.

Venti generalmente deboli, orientali al Nord e settentrionali sul resto d’Italia, con locali rinforzi lungo le coste adriatiche e a prevalente regime di brezza lungo le restanti aree costiere nel pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi medio-basso Adriatico, Jonio e Stretto di Sicilia con moto ondoso in graduale diminuzione; poco mossi i restanti mari.